Bottas avaldas M-Sportile muljet

«Nagu F1-sõitja puhul oodata võis, kiiruse pärast polnud tal vaja muretseda, aga tema tehnika puude vahel sõites oli tõesti hea. Tundus, et ta nautis,» sõnas tiimiboss Rich Millener Motorsport.com-ile. «Üks vahe, mida insenerid tema sõidustiilis märkasid, oli et ta ei vajutanud kohe gaasipedaali põhja. Kohe, kui WRC-sõitjad pidamise leiavad, sõidavad nad täiskaasiga. Aga F1-s otsid sa pidevalt pidamist ja seepärast ei vajuta alati pedaali põhja.»

«Näeksin teda meeleldi tagasi masinas. See on spordialale kasuks ja seda alade kattuvust on huvitav näha. Kui meil oleks võimalus, kutsuksime ta Suurbritanniasse testile, aga tema kalender on väga-väga tihe,» tõdes ta.

Autoralli MM-sarjas M-Spordi ridades sõitva soomlase Teemu Sunineni sõnul sai Bottas samuti hästi hakkama. «Ta ei olnud kiireim, aga ei saanudki eeldada, et ta on kiireim. Enne rallit lootsin, et ta suudab katsevõidu võtta ja seda ta ka tegi, nii et ta võib olla väga rahul. Ja on hea, et ta ei teinud vigu või jäänud lumme kinni,» iseloomustas ta rahvuskaaslase sooritust.