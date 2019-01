Täna: kas Tartu suudab Kalev/Cramot ehmatada?

Eesti klubikorvpalli kauaste lipulaevade duellides on vaekauss viimastel aastatel küll kindlalt pealinlaste poole kaldunud, kuid eriline aur saadab neid kohtumisi sellegipoolest.

Täna kell 19 võõrustab Kalev/Cramo tartlasi Kalevi spordihallis. Tänavuse esimese omavahelises duelli võitis tiitlikaitsja võõrsil 77:58, kuid viimasel ajal on Priit Vene hoolealuste mäng paranenud - hambaid on näidatud ka Läti hiidudele Riia VEF-ile ja Ventspilsile. Kalev/Cramol on tabelis 16 võitu ja 2 kaotust, Tartul võrdselt 8 võitu ja kaotust.