Postimees TV: Harden alistus «pelikaanide» laatsaretile, Gay sopsas hullu lõpukolmese

«Pelikaanide» kuuest vaieldamatust põhimehest on viis vigastuste süül audis, lisaks räsib meeskonda Anthony Davise ootamatu lahkumissoov. Sellest ja vahepealsest 15-punktilisest kaotusseisust hoolimata suudeti Houstonis võtta 121:116 üllatusvõit.

«Oleme alati rääkinud, et oleme meeskond ja meil on piisavalt häid mängijaid. Täna tõestasime seda väljakul,» rõõmustas New Orleansi peatreener Alvin Gentry ESPNi usutluses. «Võitlesime kõvasti ning tegutsesime isetult üksteise nimel.»