Vesi Manchester Unitedi veskile? Selgus Neymari vigastuspausi pikkus

26-aastane Brasiilia ründaja vigastas paremat jalga 23. jaanuaril Prantsusmaa karikavõistluste 1/16-finaalis Strasbourgi vastu. Maailmakuulsad meditsiinieksperdid tegid PSG tähtmängijale põhjalikud uuringud, mille tulemusel saadi teada, et Neymaril on parema jala viienda pöialuu murd. Sarnane vigastus kimbutas brasiillast ka aasta eest.

Kuni kümnenädalane vigastuspaus tähendab, et Neymar jääb mõlemast Meistrite liiga kaheksandikfinaali kohtumisest Manchester Unitedi vastu eemale. Peale Neymari on küsimärgi all ka poolkaitsja Marco Verratti osalemine. PSG kohtub Unitediga võõrsil 12. veebruaril ja kodus 6. märtsil.