WRC-sarja juht tuleb esmakordselt nende egiidi all toimuvat Rally Estoniat üle vaatama

Mida täpselt valitsusepoolne rahasüst ja eelarve suurenemine tähendab, Hõbe veel öelda ei saa. Nüüd, kui summa on eraldatud, asuvad korraldajad läbirääkimistesse MM-sarja korraldajatega, et detailides kokku leppida. «Kõige suurem vahe on see, et kui eelmisel aastal me lõime ise mingisuguse kontseptsiooni, mis meile tundus, et võiks töötada, siis nüüd on sellel ametlik WRC-sarja heakskiit, see toimub nende egiidi ja kaubamärgi all ning leiab ka kajastust nende kanalites. See on suurim erinevus võrreldes eelmise aastaga. Enne nimetasime me seda ise tööpealkirjana WRC testralliks, aga see ei olnud ametlikult antud tiitel. Nüüd teeme seda tihedas koostöös promootoriga. Aga sisulisest poolest saame rääkida siis, kui leping nendega on allkirjastatud,» selgitab Hõbe.

«Ega me oleme endiselt selles seisus, et kandidaatrallit või ametlikku etappi ei pruugigi kunagi Eestis tulla. Aga me teeme endast kõik oleneva, et see kunagi juhtuks, ja praegune on väga suur samm selle eesmärgi suunas,» räägib Hõbe, korraldajate kõige suuremast unistusest. «Näiteks varem pole WRC-sarja juht Oliver Ciesla kunagi varem Eestis käinud. Ta pole saanud tulla, kuna varasemalt pole selleks olnud loogilist poliitilist põhjust. Aga nüüd, kui on WRC egiidi all toimuv etapp, on ka temal põhjust tulla. See on hästi-hästi oluline, et inimesed tuleks siia kohale ja tajuksid, mida siin teeme. Kui eelmisel aastal käisid siin osad maailma tippsõitjad, kes said hea kogemuse, siis nüüd on eesmärk tuua siia kohale kõik WRC-sarja võtmeisikud, et nad füüsiliselt näeks ja kogeks, mille me oleme kokku pannud.»