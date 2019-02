Eesti MM-ralli tuli sammu võrra lähemale

Pressiteade valitsuse otsuse kohta eraldada Rally Estonia korraldamiseks 980 000 eurot, et saaks korraldada WRC-sarja litsentseeritud testralli, saadeti ajakirjanikele eile õhtul kell 16.49 ehk riigiasutuste tööpäeva lõpus. Postimehele teadaolevalt läks uudise teatamisega nõnda pikalt seepärast, et kõik valitsuses esindatud erakonnad soovisid, et nende minister tekstis sõna saaks.

«Ainulaadne võimalus korraldada juba sellel suvel WRC testralli etapp on tunnustus korraldusmeeskonna tööle ning võit mitte ainult autospordile ja kümnetele tuhandetele rallisõpradele, vaid kogu Eestile,» sõnas üks minister.

«See annab meile suurepärase võimaluse maailmameistrivõistluste ametliku testralli kaudu viia Eesti maailma rallikaardile, tõsta meie tuntust maailmas ja tuua siia kümneid tuhandeid välisturiste, samuti panustab see tugevalt meie majandusse ja regionaalsesse arengusse,» lisas teine kabinetiliige.

«Mul on hea meel, et Eestis julgetakse ja suudetakse niivõrd suuri spordivõistlusi korraldada. Seetõttu otsustas ka valitsus sellist algatust toetada,» poetas kolmas mokaotsast, et ka uudises figureerida.

Kui poliitikud tutistatud, tuleb nentida, et tegu on suurepärase uudisega, sest rahasüst lubab mullu 1,3 miljoni euroga korraldatud ja 36 000 inimest Lõuna-Eestis teede äärde toonud Rally Estonia eelarve paisutada 2,2 miljoni peale. See toob omakorda korraldajate suure unistuse ehk MM-sarja jõudmise taas ühe sammu võrra lähemale. Kui eelmisel aastal korraldati Otepää ümbruses võistlust, mida eestlased omalt poolt nimetasid «testralliks» (loe: lühikesed katsetiirud, palju teeninduspause seadete proovimiseks), siis tänavu paneb selle tiitli võistlusele külge juba WRC-sarja promootor.

«Kõige suurem vahe on see, et kui eelmisel aastal me lõime ise mingisuguse kontseptsiooni, mis meile tundus, et võiks töötada, siis nüüd on sellel ametlik WRC-sarja heakskiit, see toimub nende egiidi ja kaubamärgi all ning leiab kajastust nende kanalites,» selgitas üks ralli peakorraldajatest Tarmo Hõbe.

Kui mullu võitis Rally Estonia Ott Tänak oma Toyota Yarisega ning kohal olid ka Hyundai ja Citroëni meeskonnad, siis tänavu on Otepääle oodata neljandatki tiimi ehk M-Sporti. Tõenäoliselt. Millestki sisulisest ei saa Hõbe sõnul enne rääkida, kui lepingud WRC-sarja korraldajatega sõlmitud. Valitsuse otsuse toel võivad läbirääkimised alata.

Kuigi rahasüst oli oluline samm ka päris MM-etapi Eestisse toomise teel, ei ole ühtegi garantiid, et see kunagi teoks saab. Aga pääs WRC formaalse katuse alla aitab sellele ainult kaasa. Hõbe selgitab: «Näiteks WRC-sarja juht Oliver Ciesla pole kunagi varem Eestis käinud. Ta pole saanud tulla, kuna varem pole selleks olnud loogilist poliitilist põhjust. Aga nüüd, kui on WRC egiidi all toimuv etapp, on ka temal põhjust tulla. See on hästi-hästi oluline, et inimesed tuleksid siia kohale ja tajuksid, mida me siin teeme. Kui eelmisel aastal käis siin osa maailma tippsõitjaid, kes said hea kogemuse, siis nüüd on eesmärk tuua siia kohale kõik WRC-sarja võtmeisikud, et nad füüsiliselt näeks ja kogeks, mille me oleme kokku pannud.»

Sealjuures on MMi korraldajatele ülioluliseks märgiks, et valitsus nõnda suurel määral ettevõtmist toetab.