Andy Murray võib Wimbledonis paaris mängida oma vennaga

«See on olnud nende mõlema eluunistus - mängida koos Wimbledonis,» ütles Fuller. «Tennisistid on taastunud sellistest operatsioonidest nagu Murray`l, teinud ka come backe, kuid kindlasti mitte üksikmängijana,» selgitas Fuller oma arvamuse tagamaid.

«Olen kindel, et Murray`l on mõningad kahtlused oma karjääri jätkumise osas, kuid kui see operatsioon osutub edukaks, siis võib Murray anda just Wimbledonis oma hüvastijätuetenduse. Samas ei saa välistada võimalust, et ta üldse enam kunagi võistleb. Bob Bryan tegi läbi sama operatsiooni ning viis kuud hiljem jõudis koos venna Mike`ga Austraalia lahtistel veerandfinaali. Ka Wimbledoni turniirini on aega viis kuud ning Andy vend Jamie on kahtlemata üks maailma parimaid paarismängijaid,» lisas Fuller

Eurospordi tennisekommentaator Mats Wilander ütles Andy Murray kohta, et kindlasti ei ole ta mentaalselt alla andnud. «Füüsiline tervis pole alati sinu enda kätes, kuid vaimselt otsid sa ikkagi võimalusi sellest mööda vaadata. Eks aeg näitab,» sõnas Wilander.