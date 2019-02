Porziņģis läks Dončićile seltsi

«Kui tahad tulevikuks meeskonda ehitada, siis ei saa seda teha mängijaga, kes siin olla ei soovi. See teeks meie organisatsioonile ja fännidele karuteene,» kirjeldas New York Knicksi korvpalliklubi president Steve Mills ootamatut üleminekut.

Knicksi eest unelmate liigas 186 kohtumist pidanud Porziņģis​ on New Yorgi klubiga hüvasti jätnud. «New Yorgil on igaveseks eriline koht minu südames. Olen tänulik kõigile, kes tegid selle teekonna mulle ja mu perekonnale nii eriliseks,» lausus ta.