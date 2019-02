Sildaru hakkab oma trikiarsenali täiendama

Aimu sellest, kui oluline on osata kahekordset saltot, andis X-mängude Big Airi võistlus. Sildaru sai sel korral ilma saltotrikkideta küll pronksmedali, ent paljuski vaid seetõttu, et tema kanged konkurendid ei suutnud hüpetel korralikult maanduda.

Sildaru tõdeb ka ise, et on eelistanud oma mugavustsoonis tegutseda ja teinud üldiselt vaid neid trikke, mis tal täiesti selged on. Tänu sellele on tema esitused suusanõlvadel ka väga stabiilsed. Näiteks X-mängude kõikide startide peale ei pannud Sildaru kordagi külge maha, seevastu tuli kõikidel tema konkurentidelt pargisõidus ja Big Airis sisse vähemalt üks eksimus.

«Enamasti teen võistluste ajal trikke, mis on selged ja mille õnnestumisprotsent on suur. Selles mõttes võib ehk öelda, et olen mugavustsoonis kinni. Aga näiteks X-mängude pargisõidus tegin reilil ühte trikki, mida ma polnud enne võistlustreeningut veel kordagi proovinud. See ei tulnud mul kuigi hästi välja ja tundsin end ebakindlalt. Aga enamasti teen ainult trikke, mis on selged ja mugavad,» ütles Sildaru.