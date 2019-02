Vennad Roihud: eesmärk on olümpiakuld!  

Nad teavad mida tahavad ning neil on kindel plaan, kuidas seda saavutada. Mõlemad noored mehed on purjetamisega tegelenud nii kaua kui nad ennast mäletavad, nad on lõpetanud Soomes kõrgetasemelise Mäkelänrintee Spordigümnaasiumi ning õppetöö jätkub. Vanem vend Henri Roihu õpib toitumisnõustajaks ning noorem, Juuso Roiho astus TTÜ-sse ärijuhtimist tudeerima. Kuidas näeb välja vendade igapäevaelu, milliseid ressursse nõuab purjetamise tippklassi jõudmine, sellest rääkisid elurõõmsad noormehed ise.