Blogi: suurepärase avapäeva teinud Õiglane ja Saluri liiguvad EMi kursil

Edukalt on esinenud ka teised eestlased. Pärast kolme ala on neljandal kohal olev Hans Christian Hausenberg edestamas oma rekordigraafikut (5804) 58 punktiga, seejuures viis ta kuulitõukes isikliku rekordi 13.92ni. Kristjan Rosenberg suutis kaugushüppes kahe üleastutud katse juures parandada isiklikku tippmarki (7.29) ning on liikumas 6000 punkti graafikus.