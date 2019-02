Tipphetked: Cagliari kaotas koduväljakul Meistrite liiga koha eest võitlevale Atalantale

Liigatabelis on Cagliari 21 mänguvooruga kogunud 21 punkti, mis annab neile 15. koha. Nende tänane vastane Atalanta on 32 punktiga seitsmendal kohal ning peab võitlust Meistrite liiga koha nimel. Praegu on tabelis neljandal ehk viimasel Meistrite liigasse viival kohal AC Milan 36 punktiga.