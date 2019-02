Gran Canaria peatreener Vene vähesest mänguajast: selles ei ole midagi erilist

Gran Canaria peatreener Victor Garcia selgitas, et kuigi on Vene panusega klubis rahul, ei ole tegemist põhimehega, kes igas mängus platsile pääseb. «Meil on 12 mängijat ja ma tegin sellise otsuse. Igas mängus kõik mehed ei saa mängida ning midagi erilist selles ei ole,» vahendas Korvpall24 Gran Canaria peatreeneri sõnu.

«Ma olen temaga väga rahul, sest ta on hea suhtumisega. Aga tema jaoks on tegemist raske olukorraga, kuna pole kerge liituda uue meeskonnaga hooaja keskel, sest treenimiseks on aega vähe. Aga ta on tõesti tore mees ja osades mängudes on ta meie jaoks väga oluline mängija,» kiitis Garcia eestlast ning kinnitas, et Venel on klubiga leping kuni hooaja lõpuni.