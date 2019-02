Käsipallileegion: Armi Pärt on tegemas parimat välishooaega

Saksamaal taasstardivad kaks tugevamat liigat alanud nädalal, aga madalamates sarjades mängud käivad. Laupäeval lõppes HSG Krefeldi 17-mänguline võiduseeria, kui kolmanda liiga läänetsooni liider sai 22:24 (10:10) kaotuse SG VTB/Altjührdeni käest. Karl Roosna viskas Krefeldi kasuks viis väravat.

Pärt: treener arvestab minuga ja mänguminuteid jagub kenasti

Sama liiga põhjatsoonis said aga teise võidu järjest Armi Pärt ja Mecklenburger Stiere. Schwerini klubi alistas võõrsil Bundesliga tiimi SC Magdeburgi duubli 33:26 (17:12) ja paikneb tabelis neljandal astmel, liider Rostocki SC Emporist seitse punkti maas. Armi Pärt tabas võitjate kasuks viis korda.

«Seni on hooaeg sujunud päris hästi, eriti kodus, kus pole kordagi kaotanud,» rõõmustas Eesti koondise joonemängija. «Võõrsil oleme kehvasti esinenud ja andnud punkte ära just nõrgemate klubide vastu. Hooaja teises pooles on kodumänge rohkem ja see peaks meid kindlasti aitama.»

Pärt on tänaseks teeninud Stiere heaks 14 karistusviset ja visanud 39 väravat, mis juba praegu enam kui mullu terve hooajaga. «Viimati viskasin nii palju väravaid vist Eesti liigas, nii et rünnaku mõistes on tegu mu parima välishooajaga. Klapp taanlasest mängujuhi Mathias Mark Pederseniga on hea ja suurem osa sööte tuleb temalt,» selgitas Pärt.

«Eks selleks siia tulingi, et rünnakul areneda. Treener arvestab minuga ning mänguminuteid jagub kenasti – olen põhimees nii rünnakul kui kaitses. Tunnen end palju kindlamalt kui aasta tagasi ja ehkki uueks hooajaks pole plaane veel teinud, siis olen siin klubipoolsete ülesannetega rahul ja muidu ka end kenasti sisse seadnud,» lisas 27-aastane Pärt.

Neljandas liigas sai Kristo Voika viie värava abil võõrsilvõidu TSG Söflingen, alistades TSV 1866 Weinsbergi 32:24 (12:15). Astme võrra allpool pidi Rasmus Ots Bergischer HC II ridades kaotusekibedust tundma, kui kaotati 21:29 (10:16) liidermeeskond Haani DJK Unitasile.

Johannsonile kaks võitu, Punale järjekordne mängu parima auhind

Lausa viiel Eesti palluril oli eelmisel nädalal kaks kohtumist. Edukamaina väljus neist Martin Johannson, kes Bukaresti Steauaga noppis kaks võitu Rumeenia kõrgliigas. CSM Bacau alistati 30:26 (16:14) ja Baia Mare CS Minaur 33:26 (19:14). Viimases kohtumises viskas Eesti koondise kapten ühe värava. Tihedas liigatabelis on Steaua neljas, liidrist viie punkti kaugusel.

Kaks kaotust said osaks Sten Maasalule ja Ott Varikule, kelle Siuntio IF jäi alla Helsingi Dickenile 25:28 (8:16) ja 27:28 (13:12) Karjaa BK-46-le. Maasalu viskas mõlemas kohtumises seitse väravat, Varik tabas vastavalt kaks ja kolm korda. SIF-il jääb põhiturniiril pidada üks mäng ja nii on kindel et vaheturniiril jätkatakse teises nelikus.

Helsingi IFK sai neljandast kohast kinnihoidmiseks vajaliku 36:29 (19:15) võidu Pargas IF-i üle. Ardo Puna pärjati kümne värava toel kohtumise parimaks, Sten Toomla sai kirja hooaja isikliku skoorirekordi ehk seitse tabamust. HIFK on kaks vooru enne põhiturniiri lõppu 19 punktiga neljas, edestades viimase vooru vastast Grankulla IFK-d kahe silmaga.

Naaberriigis Rootsis, lõppes nädal kahe kaotusega HIF Karlskronale. Jürgen Rooba koduklubi tunnistas juhtgruppi kuuluvate Partille IK Sävehofi 35:19 (15:9) kui Ystads IF HF 30:24 (15:13) paremust. Sävehofi vastu viskas Rooba ühe värava ning HIF on 14 tiimi konkurentsis endiselt 11. kohal.

Mikk Pinnonen jõudis Itaalias saja liigaväravani

Sloveenia kõrgliigas ei toonud RK Maribor Braniki võimas lõpuspurt tulemust liigatabeli teise Ribnica RD Riko vastu ning vastu võeti 24:26 (7:13) kaotus. Andris Celminš oli Braniki kasuks täpne ühel korral ning 16 vooru järel on tema koduklubi 20 punktiga neljandal kohal.

Islandi meistrisarjaski pidi eestlane tunnistama tabeli teise paremust, kui Akureyri HF jäi napilt 26:27 (13:16) alla Haukarile. Marius Aleksejev tegi 24-protsendiliselt tõrjetööd, peatades seitse vastaste viset ning andis ühe resultatiivse söödu.

Naiste liigas mängis Alina Molkova tavapäraselt nii Reykjaviki Valuri esindus- kui duubelnaiskonna eest ning viskas neli väravat mõlemas mängus. Meistriliigaliider sai 29:13 (17:8) jagu HK Kopavogurist, ent duubel kaotas esiliigas 32:33 (17:17) UMF Fjölnirile.

Itaalia esiliigas jõudis Mikk Pinnonen teise eestlasena – Ardo Puna järel – tänavu saja liigaväravani, kui oli kuuel korral täpne Sassari Raimond Handballi 28:19 võidumängus Ambra Pallamano üle. 13. järjestikuse võidu abil jätkab Sassari Serie A2 B-grupi liidrina.