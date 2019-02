Karl-Martin Rammot vaevas kogu Miami regati aja haigus

«Pean tunnistama, et nii keerulist regatti ma ei mäletagi ja seda mitmel põhjusel. Esiteks oli tegu ühe kõige heitlikumate oludega võistlusega, mida mäletan, kus mitte üheski sõidus stabiilsema poolset tuult me ei näinud. Kui tavapäraselt annab kõikide sõitude keskmine tulemus enamvähem sama lõppresultaadi (siis keskmine koht 10 annab nii 9-10 lõppkoha), siis sel regatil oleks keskmise tulemusega 10 saanud pronks medali,» kirjutas Rammo oma Facebooki lehel.

«Normaaljuhul oleks sellised keerulised olud minule hästi sobinud, sest tavaliselt on just stabiilsus ja igasugust olukorrast auga välja tulemine minu trumpideks. Seda õõnestasid sel korral aga mitu tõsiasja,» lausus Rammo.

«Esmalt oli see esimene kord, kus ma MK etapi eel, mitte järel, nii pika laagri teen ja see, et võistluse ajaks osa auru läinud on, võis ka eeldada. Teiseks kimbutas mind lõpuni välja haigus. Sain küll treeningute jooksul juba näiliselt terveks, kuid ka terve regati vältel tuli kõigist aukudest röga ja esimesel ning kolmandal võistluspäeval olin hädas lukus kõrvadega. Kui üldiselt arvan, et suudan igasugu enesetundega vajadusel hästi purjetada, siis ilma kuulmiseta oli midagi uut ja näiliselt ületamatut,» seletas Rammo keerulist olukorda.