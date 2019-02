Donaldas Kairys kritiseeris tagamängijaid: niimoodi me mänge ei võida

«Väga pettumust valmistav. Neljandal veerandajal ootasin mängijatelt palju paremat võitlust,» lausus Kairys mängujärgsel pressikonverentsil ja lisas: «Kui tahame mängu võita, siis me ei saa neile lauavõitlust kaotada. Peale selle me ei visanud hästi, aga me ei mänginud rünnakul ka eriti targalt. See oli mäng, mille oleksime pidanud võitma, kui tahame play-off’i jõuda. Me ei teinud asju, mida oleksime pidanud.»