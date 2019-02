Mesinädalatel vangistatud jalgpallur tekitas rahvusvahelise skandaali

Hakeem Al-Araibi on Bahreini pagulane Austraalias, klubjalgpalli mängib ta seal asüüli taotluse rahuldamisest alates 2017. aastal. Al-Araibi arreteeriti 27. novembril 2018 Tais Bangkoki lennujaamas, kuhu ta oli saabunud oma abikaasaga mesinädalaid veetma.

Al-Araibi on oma kodumaal Bahreinis tagaotsitavaks kuulutatud ja talle on mõistetud 10-aastane vanglakaristus politsejaoskonnas toime pandud vandalismi eest.

Austraalia jalgpalliföderatsioon nõuab Al-Araibi võimalikult kiiret vabastamist. Al-Araibi ise väidab, et ta on süütu ning ütleb, et teda kiusati Bahreinis taga tema poliitiliste vaadete tõttu.