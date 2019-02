Jaapani valitsuse plaan: olümpia eel kontrollitakse miljoneid telefone

Ajalehe väitel võetakse ette 200 miljonit internetiühendusega seadet, et kontrollida auke küberturvalisuses. Näiteks uuritakse ka seadmeid, millel on nõrgad paroolid nagu abcd, 0000 või 1234, mis on lihtsasti kurjategijatele kättesaadavad. Ühtlasi kontrollitakse üle internetikohvikutes olevad WIFI-ruuterid.

Jaapani küberturvalisuse instituudi kõneisiku Tsutomu Yoshida sõnul on projekt ülioluline, vahendab Inside the Games. «Paraku näeme liiga tihti, et näiteks veebikaameratesse on peaaegu olematute turvalisussätete tõttu sisse murtud ning võõrastel on infole ligipääs. Kontrollime üle vähemalt 200 miljonit seadet, et näha, kui suur on riskiulatus,» sõnas Yoshida.