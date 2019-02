Juventus alistas probleemideta Sassuolo

Juventuse viimased kohtumised olid olnud kõike muud kui head - esmalt kaotati karikasarjas 0:3 Atalantale ja möödunud nädalvahetusel tehti põrgulikult atraktiivne 3:3 viik Parmaga. Sassuolo vastu suutis Juventus vaatamata lohakusvigadele siiski kindla võidu võtta. 23. minutil viis Sami Khedira Juventuse 1:0 juhtima. Poolajale mindigi üheväravalises eduseisus, aga teisel poolajal olid täpsed ka Cristiano Ronaldo ning Emre Can, kes vormistasid seisuks 3:0. Juventus juhib nüüd Itaalia kõrgliigat 63 punktiga, teisel kohal paiknev Napoli on kogunud 52 punkti, kolmandal kohal olev Inter aga 43 punkti.

Enne mängu:

Et Sassuolo pole mingi lükata-tõmmata meeskond näitab ka nende koht liigatabelis – kenasti keskel ehk 11. kohal. Vahed on aga väikesed ja Juventuse šokeerimise korral võidakse kerkida kahe pügala võrra. Et hooaja lõpuni on koos tänasega veel 16 mängu, võivad Sassuolo mehed hea õnne korral unistada ka eurosarjakohast. Mängu kommenteerivad Silver Lulla ja Aavo Sarap. Kohtumise otseülekanne Postimehes ja Kanal 12.