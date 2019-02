Otsepilt: Cagliari üritab võiduta seeriat murda näljase AC Milani vastu

Milan ei saa endale liiga tagumise otsa meeskonna vastu koperdamist lubada. Niigi on koduliigas viigistatud viimased kaks mängu, mis tähendab, et Rooma klubid Lazio ja AS Roma, kes pidasid oma 23. vooru mängud eile, on neist nüüd kahe punktiga ees. Kuues koht Milanile kindlasti ei sobi, sest sellise kaliibriga meeskond ei saa leppida millegi vähema kui Meistrite liigasse jõudmisega. See tähendab aasta kokkuvõttes nelja parema seas lõpetamist.