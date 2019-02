Kutmani elulooraamatu autor Kalmre: enim üllatas mind see, missugune pidi tema meelest olema hea treener

«Idee tuli perekonna poolt, kolm poega pöördusid minu poole jutuga, et neil on see mõte olnud, et keegi võiks raamatu Martinist kirjutada. Aastaid tagasi oli ka Kutmani õpilane Ille Palm lindistanud Kutmani mälestusi ja need olid selle perekonna käes olemas,» rääkis Kalmre sellest, kuidas tekkis üldse mõte raamatut kirjutada.



«Ma teadsin Kutmani lugu üldjoontes, aga kirjutades sai detaile teada ja väiksemaid lugusid tema kohta ikka teada, pilt läks laiemaks ja põnevamaks. Kõige rohkem üllatas mind see, missugune pidi tema meelest olema hea treener,» seletas Kalmre.



«See ei tähenda, et õpetad täpselt jooksma või hüppama kõrgust, vaid kui palju sa mõjutad oma sõnade, tegude, õpetamiste ja iseendaga noore inimese elu,» rääkis Kalmre Kutmani põhimõtetest.