Guardiola: tiitliheitluses on sees ka Chelsea ning Manchester United

Hetkel on Inglismaa kõrgliigat juhtimas Liverpool, kuid edu Manchester City ees on vaid kolm punkti. Tottenham on liigas hoidmas kolmandat kohta, olles Liverpoolist maas hetkel viie punktiga. Nejas on Chelsea'i ning viies on Manchester United, kes on Liverpoolist maas vastavalt 12 ja 14 punktiga.

Manchester City peatreener Guardiola usub aga, et tiitliheitluses on sees ka United ja Chelsea. «Hetkel on jagamisel veel 39 punkti. See pole veel väga hull seis, kui sa 10 punktiga liidritest maas oled,» lausus Guardiola BBC-le.

«Antud hetkel vaatame liigatabelis ainult kolme esimest võistkonda. Me peaksime vaatama ka seda, kes meie taga on – Chelsea suudab võita järjest mänge ning nad on samuti veel konkurentsis. Kui United jätkab sarnast vormi on nemad samuti täielikult konkurentsis,» lausus Guardiola.