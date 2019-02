Otsepilt ja -blogi: Eesti tennisenaiskond on Fed Cupil Bulgaaria vastu kaotusseisus, kas Kontaveit viigistab?

Koondise kapten Märten Tamla sõnastas eesmärgiks gruppi püsima jäämise ning ütles, et ettevalmistuses on eraldi tähelepanu pööratud paarismängule. Ka tenniseasjatundja Margus Uba hinnangul saab eranditult kõikides matšides paarismäng kaalukeeleks.

«Kui muidu on pall ümmargune, siis naiste tennise paarismängus kipub pall ikka kandiline olema. Meie esinumber Anett Kontaveit on võistkonnakaaslastest praegu mäekõrguselt üle. Väga keeruline öelda, kes mängivad paari või kes ülejäänud tüdrukutest üksikmänguks platsile pääseb,» lisas Uba, viidates teiste koondislaste ühtlasele mängutasemele. «Kuna Nuudi pole ammu võistelnud, siis oletan, et Tamla paneb lisaks Kontaveidile mängima Malõgina või Orava.»