Viimane start enne MMi: Otepääle on oodata arvukalt laskesuusatippe

Võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigoli sõnul on tavapärasest suurem osalejate arv tingitud sellest, et Otepää IBU karikaetapp on laskesuusatajatele viimaseks stardiks enne Rootsis Östersundis toimuvaid maailmameistrivõistlusi. «Kui vaadata võistluskalendrisse, siis oleme tänavu tõesti heas seisus - Euroopa meistrivõistlused on vahetult lõppenud ning maailmameistrivõistlused kohe algamas,» räägib Nigol. «Nii on mitmed riigid andnud märku, et plaanivad viimased stardid enne MMi just Otepääl teha ning on seetõttu Eestisse tulemas tugevama koosseisuga,» lausub Nigol.