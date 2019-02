Rikberg peatreeneridebüüdist: enamikku Gianni märgatut olin juba viis minutit tagasi poistele öelnud

«Tore oli peatreener olla, aga ma ei ütle, et seda kindlasti teha tahaks. Ma ei ole selleks valmis, et olla mingil arvestataval tasemel meeskonna peatreener, kui rääkida treeningute planeerimisest, psühholoogilisest poolest ja kõigest muust. Minu jaoks oli juba omaette väljakutse ja uuendus see, et sain abitreeneri rolli proovida,» rääkis Rikberg, et praegu on ta oma ametiga igati rahul. «Positiivne on see, et pean võrreldes statistiku tööga istuma tunduvalt vähem tunde arvuti taga – see hakkas nende aastatega juba nüristama. Kui on mäng, istud arvuti taga; kui on trenn, istud arvuti taga ja kohendad midagi; kui on vaba hetk, istud samuti arvuti taga – statistiku töö on neist kindlasti kõige nürim.»