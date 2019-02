FIA president näeks WRC kalendris põnevat uuendust

Viimastel aastatel on mitmed riigid tõstnud pead ning avaldanud soovi MM-rallit korraldada, nende seas ka Eesti. Kõige lähemal on kalendriga liitumisele praegu Keenia Safari ralli ning Jaapani ralli, kuid suure tõenäosusega asendatakse need mõne praegu Euroopas toimuva mõõduvõtuga.