Tuuli Tomingas: suutsin jaanuaris tõestada, et minust võib asja saada

Tomingas tunnistas ETV spordisaatele antud intervjuus, et punktidele jõudmine on teinud elu lihtsamaks, sest eelkõige oli tal endale vaja tõestada, miks ta sporti üldse teeb, vahendab ERRi spordiportaal.

«Tahtsin iseendale tõestada, et ma suudan midagi ära teha. Võib-olla juunioride aastad tundusid, et oli selline vedamine lihtsalt ja ma ei olegi mitte keegi. Aga kui ma need punktid kätte sain, siis suutsin iseendale ära tõestada, et minust võib asja saada,» jätkas Tomingas.