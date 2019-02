Tõnis Sildaru tõi ära jäänud pargisõidu valguses kontrastse võrdluse X-mängude ja MMi vahel

Treener Tõnis Sildaru sõnul olid kolmel võistluse edasilükkamise vastu olnud Euroopa koondisel selleks puhtinimlikud põhjused: Rahvusvaheline Suusaliit FIS oli enne MMi selgelt märku andnud, et pargisõiduvõistlus saab igal juhul kolmapäevaga otsa ja sellega arvestati ka reisiplaane tehes.

«Nad ei saanud lennupiletite ümbermuutmist omapäi teha, vaid sellega peab tegelema nende alaliit, aga Euroopas oli öö, keeruline kontakti saada ja parimal juhul tulnuks vastus hommikuks. Seda ei saa neile pahaks panna,» selgitas Tõnis Sildaru.

Ja Kanada? «Nad väitsid, et neil plaanid tehtud ja peavad homme olema kuskil mujal, aga koosolekul jäi mulje, et nad üritavad sellega anda FISile omalt poolt märku, et nad pole MMi korralduspoolega rahul,» hindas Tõnis Sildaru. «Kõik koondiste tipud tulevad MMile ju X-mängudelt ja seal on ju samamoodi välissport, kus võib kõike juhtuda. Ometi nädal enne toimib kõik hästi ja siis ...»

Ka Sildarude jaoks oli elu esimese MMi korraldus üllatav – on ju FISi MK-etappidelgi harjutud, et võimalike probleemide vältimiseks on võistlustel ette nähtud üks varupäev, kuhu asju võimalik nihutada. MMil lükati eilne kvalifikatsioon küll tänasele (ja jäeti lõpuks ära), aga põhivõistlust polnud enam kuhugi liigutada. «Mis sa teed, elu on selline. Sel nädal on olnud ehe tõestus, et freestyle-suusatamises on jätkuvalt X-mängud üritus, kuhu kõik tahavad minna ja MM teisejärgulisem,» rääkis Tõnis Sildaru.

Et Kelly Sildaru ei tulnud hooprobleemide tõttu starti ka MMi avaalal ehk Big Airis, on tema plaanitud kolmest stardist Utahis järgi jäänud vaid üks – täna, USA aja järgi homme on kavas rennisõidu kvalifikatsioon, laupäeval põhivõistlus.