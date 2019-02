Täna: kas Kelly Sildaru saab viimaks teha MMil debüüdi?

Rennisõidu naiste kvalfikatsioon on kavas neljapäeval Eesti aja järgi kell 20.15. Stardinimekirjas on 17 võistlejat ning Sildaru on järjekorras kolmas. Kõigil on kasutada kaks laskumist, millest arvesse läheb parem tulemus. Laupäeval (eeldatavalt) Eesti aja järgi kell 20 peetavasse finaali pääseb kaheksa paremat.