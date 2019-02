Eesti säilitas FIFA edetabelis koha, Jaapan ja Katar tegid suure hüppe

Edetabeli tipus on jätkuvalt Belgia, kes edestab napilt Prantsusmaad. Esikolmikusse kuulub veel veel Brasiilia, kellele järgnevad Horvaatia, Inglismaa ja Portugal. Esikümnesse mahuvad ka Uruguay, Šveits, Hispaania ja Taani.

Eesti peab sel aastal kohtumisi EM-valiksarja raames, kui meie alagrupis hoiab FIFA edetabelis parimat positsiooni Holland, kes on 14. kohal (jagab tabelikohta Rootsiga). Nende järel on 16. real Saksamaa. Põhja-Iirimaa, kellega Eesti läheb Belfastis vastamisi 21. märtsil, langes ühe koha võrra 36. reale. Valgevene on 78. kohal (-2).