Janek Õiglane: võib-olla isegi olen Eesti kõige emotsionaalsem sportlane

Saatejuhid nimetasid nädalavahetusel Tallinnas rahvusvahelisel mitmevõistlusel EM-pileti kindlustanud Õiglast Eesti kõige emotsionaalsemaks sportlaseks ning 24-aastane Õiglane nõustus nendega. «Ma arvan, et kui ma areenile astun ja oma etteastet teen, siis võib-olla isegi olen kõige emotsionaalsem sportlane. Aga ma ei arva, et see oleks kõige tähtsam,» ütles ta.

Emotsioonipuhangu kutsub Õiglases eelkõige esile hea tulemus. «Tulemus on tähtis. Kui on hea tulemus ja tehniliselt hea sooritus, siis see emotsionaalne plahvatus tuleb minust välja. Näitan siis veidi oma teistsugust palet. Kui ma näiteks hüpetel plaksu tahan ja publik mulle taha tuleb, siis tahan õnnestumisel seda rõõmujoovastust publikuga jagada,» rääkis ta.