Sildaru vajab maailmameistriks tulemiseks eneseületust

Ebaõnne ning Rahvusvahelise Suusaliidu saamatuse tõttu pidi Sildaru ootama koguni seitse päeva, et võistlusnumber lõpuks selga tõmmata ning ametlikult MM-debüüt kirja saada. Big Airi võistluse pidi 16-aastane eestlanna hoopuuduse tõttu vahele jätma ning pargisõidu võistlus jäeti kehvade ilmaolude ja osa koondiste logistikaprobleemide tõttu sootuks ära.

Soojendusel lõi Sildarul välja vähene rennikogemus ning ta pani kahel korral külje maha. See on tema puhul väga haruldane. Näiteks X-mängudel ei kukkunud eestlanna mitte ühelgi kolme ala võistluskatsest. Seetõttu alustaski ta oma kvalifikatsiooni esimest katset veidi närviliselt, ent tegi kohtunike silmis üpriski puhta soorituse, teenides 92,00 punkti. Teisel katsel üritas Sildaru hüpetele kõrgust juurde ning haardeid pikemaks saada, kuid punkte see juurde ei toonud.