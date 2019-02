Otseblogi: Eesti tennisenaiskond peab aasta tähtsaima mängu

Enne matši:

Taani kuulsaimat tennisisti, endist maailma esireketit Caroline Wozniackit (WTA 10.) Poolas toimuval turniiril ei kohta ja see tähendab, et merineitsimaa koondise vankrit veab Karen Barritza (WTA 669.). WTA tabelikoht, 780., on Taani viisikust veel ka 21-aastasel Emilie Francatil. Terve senise turniiri peale pole taanlased võitnud veel settigi.