Otseblogi: Kontaveit peab Eesti võidu kindlustamiseks alistama maailma 669. naise!

Et Eesti tennisenaiskonda tuli Fed Cupil meie kahest absoluutsest tipust esindama vaid Anett Kontaveit (WTA 20.), sai koondisele seada üksnes ühe eesmärgi: jääda Euro-Aafrika tsooni esimesse tugevusgruppi püsima. Selleks tuleb alistada Taani. Et Valeria Gorlatš alistas oma üksikmängus Hannah Viller Mölleri 6:3, 3:6, 6:0, on võidu kindlustamine Anett Kontaveidi teha!