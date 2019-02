Loeb: Rootsi ralli võib olla WRC-kalendri kõige põnevam või põrgulikult keeruline

Hyundai liider Neuville alustas aastat Monte Carlo rallil saadud teise kohaga. «Monte Carlo oli meie potentsiaalist hea märk ja me ei malda ära oodata, et saaks Rootsis tagasi autosse istuda. Varasemalt on see meile olnud kena etapp. Oleme siin möödunud aastatel suutnud teha võitluslike sooritusi, sealjuures mullu võitnud. See on ralli, mida me ekipaažina naudime,» rääkis Neuville meeskonna pressiteate vahendusel. «Meie auto on siin alati hästi töötanud, mis lubab meil jäistel teedel näidata kiireid aegu ja lumevallide toel piire nihutada. Teame, et meie rivaalid on tugevad nagu igal rallil, nii et peame keskenduma iseendale ja andma endast parima.»