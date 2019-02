Klæbo näitas Lahtis sprindi maailmameistrile selga

Meeste sprindi MK-sarjas on liider 504 punktiga Klæbo. Pellegrinol on punkte 344 ning Brandsdalil 319.

Naiste MK-sarja sprindiarvestuses on liider 426 punktiga Stina Nilsson. Fallal on punkte 363 ning Dahlqvistil 340. Sel hooajal on nii mehed kui naised sõitnud kaheksa sprinti. Sel hooajal on kavas veel neli sprinti.