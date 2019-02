Avaldati kustutatud stseen Ott Tänaku filmist

Täna avaldatigi üks filmist väljajääv stseen, kus Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja räägib, et on Tänakuga koos töötades kirjutanud täis ligi 100 kasti legendivihikuid. «See kõik on kõva arhiiv. Mul on panipaik kaste täis, osad kastid on ka Oti juures. Päris mitukümmend kasti on meil, võib-olla isegi saja kandis,» avaldas Järveoja.