Tõnis Sildaru kuldmedali toonud trikist: Kelly polnud sellest väga vaimustuses

«Plaan proovida viimasel hüppel switch 900 asemel switch 1080 tekkis viimasel treeningul. Kelly ise polnud sellest väga vaimustuses, aga see oli meie võimalus Cassie (Sharpe'i - toim) vastu,» avaldas Sildaru.

«Kuna meie esimene katse ebaõnnestus, lõi see kõik plaanid sassi. Olime juba rahul, kui üldse medalile tuleks,» avaldas treener.

Teisel katsega tõusis Kelly Sildaru pronksmedalile. «Lootsime natukene kõrgemat skoori, aga kohtunike otsus näitas selgelt, et täna peetakse hüpete kõrgust eriti tähtsaks. Kuna Kellyl on võrreldes konkurentidega amplitude’i osas veel tükk maad minna, siis mõtlesime, et enam polegi midagi teha,» jätkas ta.