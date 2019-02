Video: võiduka teatemeeskonna liider: tulime otsima tugevat trenni

Nad edestasid teise koha teeninud Team Horeca Service One võistkonda (Andreas Baum, Taavi Kaiv, Risto Vaher, Martti Himma) 7 minuti ja 8 sekundiga ning poodiumi viimasele astmele kerkinud Koidu suusaklubi tiimi (Andres Laineste, Rainer Tokko, Asko Kuusalu, Alar Savastver) 13 minuti ja 18 sekundiga.

Miks otsustati tiimikaaslaste seas just Siimer teatemaratoni kõige pikemat vahetust (20 km) sõitma panna? «Senise hooaja vältel olen mina olnud kõige kiirem enda sõpradest. Mõtlesime, et mina lähen kõige pikemat distantsi sõitma, see tuleb mul hästi välja,» selgitas neljaliikmelises võistkonnas vaid koondisekaaslasest Marten Aolaiust 11 päeva varem sündinud Siimer.