Tõnis Sildaru: on sul raha rohkem või vähem, võimalused taseme tõstmiseks tuleks niikuinii leida

MM-tiitliga kindlustas Sildaru järgnevaks kaheks aastaks taseme A+ staatuse, mis tähendab 4000 euro suurust kuupalka ning 2200 euro suurust ettevalmistustoetust, treeneri igakuine toetus on 1500 eurot.

MM-kulla eest maksab EOK Sildarule 40 000 euro suuruse preemia ning Tõnis Sildarule 20 000 euro suuruse preemia. Kokku tähendab see Sildarudele kahe aasta jooksul 244 800 euro suurust sissetulekut.

Suurenev toetusraha on Sildarude le suureks abiks ning võib aidata neil tiimi suurendada. «Eks me vaikselt mõtleme ühe abilise peale,» avaldas Tõnis Sildaru, kes moodustab praegu koos poja Henry ja tütre Kellyga kolmeliikmelise meeskonna.

«X-mängude tihe programm näitas, et kolmekesi opereerides läheb väga raskeks. Lisaks tuleb arvestada, et peagi hakkab ka Henry võistlema. Kindlasti vajame ühte abiliiget ning eks me istume pere ja sõpradega maha ja hakkame võimalusi kaaluma,» jätkas ta.