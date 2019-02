Järelvaadatav: poodium pöörati teise laskumisega pea peale, suurslaalomi kuld norrakale

Võistluste lõppseis:

Ka sel hooajal on Hirscher MK-sarjas suurslaalomit valitsenud. Ta on kogunud sel alal 504 MK-punkti. Henrik Kristoffersen on punkte 302 ning Alexis Pinturault' 276. Ühtlasi on Hirscher suurslaalomis valitsev olümpiavõitja.