Poola meedia: Gheorghe Cretu ametiaeg hakkab lõppema

Hetkel on Cretu juhendamas Poola kõrgliigasse kuuluvat Rzeszowi Asseco Resoviat oktoobri lõpus, kuna meeskond oli eelmise treeneri käe all hooaega halvasti alustanud. Cretu pole suutnud aga uue peatreenerina suurt muutust meeskonda tuua – Resovia on kõrgliigas alles 10. kohal 20 punktiga.

«Cretu-perioodi alguses paranes Resovia mäng küll märgatavalt, ent viimasel ajal on meeskond taas kehvalt esinenud. Resovia president Krzysztof Ignacznak tunnistas hiljuti, et klubi on asunud otsima uut peatreenerit. Kui esialgu loodeti palgata Poola koondise belglasest juhendaja Vital Heynen, siis nüüd paistab kõige tõenäolisem, et meeskonna juhendamise võtab üle Katowicega suurepärast hooaega tegev poolakas Piotr Gruszka,» vahendab Võrkpall24 kohaliku portaali Siatka avaldust.