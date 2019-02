Jalgpalli otsepilt: Juventus võõrustab ellujäämise eest võitlevat uustulnukat

Eelmisel hooajal esiliigas mänginud Frosinone võitleb aga püsimajäämise eest. Praegu on nad väljalangemistsoonis eelviimasel ehk 19. kohal. Punkte on nad 23 mänguvooruga kogunud 16. Nende ees 17. ja 18. kohal oleval Empolil ja Bolognal on punkte 18. Ragnar Klavani koduklubi Cagliari on näiteks 21 punktiga 15. kohal.