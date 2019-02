Otseblogi: rallipäev lõppeb kahe tilu-lilu-katsega, Tänak võitis neist esimese

Laupäeva teiselt kohalt alustanud Ott Tänak ja Martin Järveoja tõusid Rootsi rallil taas liidriks. Eestlaste edumaa on konkurentide ebaõnnestumiste tõttu küll turvaline, kuid tagasi nad ei hoia - pärastlõunal on võetud juba kolm katsevõitu. Päeva ebaõnnesõdur on Teemu Suninen, kes oli veel eile liider, kuid sõitis täna lumehange ning vastu puud.