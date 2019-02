Maailma esinumber Osaka lõpetas ootamatult koostöö teda tippu aidanud treeneriga

21-aastane Osaka oli vaid 16 päeva tagasi Melbourne'is toimunud Austraalia Suure Slämmi turniiril võidukas, tänu millele jaapanlanna ka maailma esinumbriks tõusis. Nüüd teatas Osaka aga, et koostöö sakslasest treeneriga on lõppenud.

Bajin ise tänas viisakalt Osakat ka vastu, öeldes, et soovib tennisistile tulevikuks ainult kõige paremat. «Milline vägev teekond see meil oli. Aitäh, et lubasid mul sellest osa saada,» kirjutas Bajin.