Otseblogi: ilm Rootsis on ideaalne! Kas võidukursil Tänak suudab probleeme vältida?

Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid laupäeval Rootsi rallil kaheksast kiiruskatsest kolm ja domineerisid võistlust täielikult. Eestlaste edu lähima jälitaja ees enne tänast kolme kiiruskatset on 54,5 sekundit. Loe otseblogi ning liitu meiega otsepildi vahendusel kl 13, kui Postimehe ja Kanal 12 eetris on punktikatse! Otseülekannet kommenteerivad Miko Niinemäe ja Karl Mihkel Eller.