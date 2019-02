Otsepilt ja -blogi: kas võidu suunas kihutav Tänak saab punktikatsel lisa?

Rootsi rallil on pidada veel vaid punktikatse ning Ott Tänaku ja Martin Järveoja seis on oivaline: võit on käega katsuda ja suurim rivaal MM-sarja hetkeseisu silmas pidades, Thierry Neuville, näib jäävat kolmandaks. Loe otseblogi ning liitu meiega otsepildi vahendusel kl 13, kui Postimehe ja Kanal 12 eetris on punktikatse! Otseülekannet kommenteerivad Miko Niinemäe ja Karl Mihkel Eller.