Jaapani noorel ujumislootusel diagnoositi verevähk

«Ma ei suuda seda endiselt uskuda! See on täiesti segane olukord,» ütles Ikee täna Instagrami vahendusel, kuid avaldas lootust, et ehk suudab õige ravi tema seisundit siiski parandada.

Sportlikus mõttes on Ikee seisund igatahes karmimast karmim, sest ravist tingitud pausi tõttu jäävad tal vahele nii tulevase olümpia katsevõistlused kui ka kevadel Lõuna-Koreas peetav ujumise MM. Kõiki asjaolusid arvestades võib seega praegu öelda, et Ikee pääseb järgmisel aastal kodusel Tokio OM-i starti vaid tõelise ime korral. Olukorrale lisab pinget seegi, et Jaapan on juba praegu Ikeed kui üht oma medalilootust rohkelt kõikvõimalikes olümpiat reklaamivates reklaamides kasutanud.