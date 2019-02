Rootsi ralli korraldajad heitsid WRC-pilootide hirmud kõrvale

Olssoni sõnul mõjuvad plusskraadid teede olukorrale aga hoopis kosutavalt. «Meil on tänavu olnud tavapärasemast külmem talv, kuid nii ei saa täiuslikke teid. Me vajame hoopis sooje ilmi, sest kui maapind on külmunud umbes ühe meetri ulatuses, siis just plusskraadid sulatavad osa sellest ära ja tänu niiskusele peaks tekkima tugev aluspind,» selgitas Olsson.