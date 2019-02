Video: Tänak viis Rootsi ralli eel nublu-pisiku uuele tasemele

Nüüd selgub aga, et nublu-pisik on levinud sootuks uuele tasemele. Vaata eile avaldatud videost, kuidas välismaalastest fännid homme algava Rootsi ralli eelsel testimisel Tänakut ja Järveojat nublu saatel eestlasi tervitasid ja kuidas nood sellele vastasid. «See on sinu ralli! Sa oled number üks,» teatasid poolehoidjad Tänakule lõpetuseks.